Francia, 21 feriti nell'incidente ferroviario, grave macchinista

(LaPresse) - E' salito a 21 feriti il bilancio dell'incidente ferroviario che ha coinvolto un treno Tgv deragliato giovedì mattina, intorno alle 7.30, nei pressi di Ingenheim, in Alsazia. Lo ha riferito la prefettura, ripresa dalla radio France Info. Tra le vittime anche il macchinista, che, secondo quanto riferito dalla gendarmeria, sarebbe in gravi condizioni. Il convoglio non sarebbe deragliato completamente ma la motrice è uscita dai binari, trascinando con sé le prime quattro carrozze. Sncf assicura che non è prevista un'interruzione del traffico ferroviario dei Tgv ma solo alcuni ritardi. Al momento i Tgv sono dirottati sulla linea classica tra Vendenheim (Basso Reno) e Baudrecourt (Mosella).

