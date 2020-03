Forte terremoto in Croazia: gravi danni anche nella capitale Zagabria

Un sisma di magnitudo 5,3 è stato registrato domenica all'alba nel nord di Zagabria, nella zona al confine tra Slovenia e Croazia, a una profondità di 10 chilometri. Persone in strada e ingenti danni anche nella capitale. Un ragazzino sarebbe morto sotto le macerie. Molti edifici sono stati danneggiati. Le strade del centro sono piene di calcinacci e ci sono auto distrutte dalle macerie degli edifici. Il terremoto è stato avvertito anche in Italia, in particolare nelle Marche e in Friuli Venezia Giulia