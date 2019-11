Forte terremoto in Albania. Magnitudo 6.5. Crolli e vittime. Il sisma sentito anche in sud Italia

Ci sarebbero crolli e vittime in Albania a causa di un forte terremoto che alle 3.54 ha colpito la costa nella zona di Durazzo. Il sisma ha svegliato l'intera Puglia ed è stato avvertito anche in Basilicata, Abruzzo e Campania: molta la paura ma nessun danno viene segnalato in Italia.

La scossa più forte, di magnitudo 6.5, ha provocato molti danni agli edifici in diverse città albanesi: ci sarebbero almeno 150 persone ferite e decine rimaste sotto le macerie a Durazzo. Almeno una vittima: una persona si sarebbe gettata da un palazzo durante la scossa. Sembra che altre tre siano rimaste schiacciate nel crollo di un palazzo. Gravi danni anche nella capitale Tirana come mostrano i video postati sui social network. Sarebbero decine gli edifici crollati. La gente è scesa in strada in piena notte in preda al panico, dopo la scossa più forte l'Istituto sismologico albanese riferisce di circa 50 repliche di magnitudo tra 4.2 e 5.4. Sembra che il sisma abbia avuto l'ipocentro a una decina di chialometri di profondità, epicentro tra la città di Shijak e Durazzo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata