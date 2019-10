Fonti Usa: "Ucciso al Baghdadi"

Raid americano in Siria: il numero uno dell'Isis si sarebbe fatto saltare in aria. Trump annuncia su Twitter che farà un'importante dichiarazione

Un raid americano nel nord ovest della Siria avrebbe provocato la morte del numero uno dell'Isis, Abu Bakr al Baghdadi. Lo hanno reso noto i media americani. Mancano conferme ufficiali ma il presidente Usa Donald Trump ha annunciato per le nove di mattina, quando in Italia sarà pomeriggio, un'importante dichiarazione. "Qualcosa di davvero grande è appena successa", ha scritto su Twitter. Fonti militari Usa, riportate da Newsweek, dicono che il Califfo si sarebbe fatto saltare in aria, azionando una cintura esplosiva, dopo un breve scontro a fuoco con soldati Usa, entrati nel compound dove si nascondeva, nella zona di Idlib. Due delle sue mogli sarebbero rimaste uccise, investite dall'esplosione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata