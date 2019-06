Filadelfia, incendio in una raffineria. Nessun ferito

Un vasto incendio è scoppiato nella raffineria della Energy Solution a Filadelfia, in Pennsylvania (Usa), dove si sono verificate anche varie esplosioni. Lo ha riferito Nbc, sottolineando che varie strade sono state chiusi e ai residenti dell'area è stato chiesto di restare all'interno degli edifici. L'incidente si è verificato alle 3,20 di notte, ora locale, corrispondenti alle nostre 6,20. Non sono stati emessi ordini d'evacuazione. I soccorritori e il personale d'emergenza sono sul posto. Non sembra ci siano feriti e i vigili del fuoco sarebbero riusciti a circoscrivere le fiamme.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata