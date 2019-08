F1, Gp Ungheria: Hamilton vince davanti a Verstappen

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio d'Ungheria di Formula 1. Il pilota della Mercedes ha superato Max Verstappen, scattato dalla pole position, a quattro giri dalla fine ed allunga così in classifica mondiale. Per il britannico si tratta del settimo trionfo all'Hungaroring e della 71/a vittoria in assoluto in Formula 1. Alle spalle dell'olandese, secondo, si piazza Sebastian Vettel, che sale sul podio grazie al sorpasso negli ultimi giri sul compagno di squadra Charles Leclerc, che chiude quarto.

