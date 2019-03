Europee, spot politici su Facebook: stretta del social network

di ect

Parigi (Francia), 29 mar. (LaPresse/AFP) - Facebook ha annunciato il lancio di un sistema di trasparenza pubblicitaria nell'Unione europea, che mira a combattere i tentativi di interferenze straniere nella campagna per le prossime elezioni europee. Impiegato dall'anno scorso nei paesi in cui si sono tenute le elezioni, soprattutto durante i 'mid-terms' negli Stati Uniti, in Brasile e in India, questi strumenti obbligano qualsiasi persona o entità che vuole promuovere candidati elenchi, o temi politici più generali in occasione delle elezioni a seguire una procedura di autorizzazione per la pubblicità su Facebook e Instagram. Lo ha spiegato il social network.

