Europee, maggioranza europeista ma crescono i sovranisti: vincono Le Pen, Orban e Farage

I dati delle Elezioni europee non sono ancora definitivi ma è possibile dire che la maggioranza resta ai partiti europeisti. Secondo l'ultima proiezione del Parlamento europeo, sono 182 i seggi dell'Eurocamera (composta da 751) ad andare al Partito popolare europeo (Ppe). La formazione resta la prima nell'emiciclo. I socialdemocratici (S&D) sono il secondo blocco con 147 seggi, mentre ai liberali e democratici di Alde&R vanno 109 seggi. I Verdi salgono a 69 rappresentanti; il gruppo di partiti nazionalisti ed euroscettici Enf ottiene 58 seggi, quello euroscettico dell'Efdd ne ha 54. Sono 59 anche gli eletti per i conservatori dell'Ecr, mentre la sinistra Gue/Ngl scende a 38 seggi.

I sovranisti comunque vincono in Francia, Gran Bretagna e Ungheria. In Francia Marine Le Pen trionfa chiedendo "lo scioglimento dell'Assemblea Nazionale" e il cambiamento del sistema elettorale in proporzionale. Le Pen afferma che al Parlamento europeo si insedierà un "super gruppo" di sovranisti che riuscirà a incidere sull'organizzazione dell'Unione europea. La lista del Rassemblent National di Marine Le Pen si conferma primo partito in Francia, con uno scarto di due-tre punti sulla lista Renaissance del partito di Emmanuel Macron. Sovranisti in pole position anche nel Regno Unito, con il nuovo Brexit Party di Nigel Farage che trionfa con il 32%. In Germania, il partito dei cristiano democratici della cancelliera Angela Merkel alleato con il Csu, dunque l'alleanza dell'Unione Cdu-Csu, si conferma il primo partito con il 27,5%, soffrendo tuttavia una perdita del 7,8%. Volano i Verdi sopra il 20%. In Ungheria il partito di Viktor Orban, Fidesz, conferma la propria egemonia, aggiudicandosi il 56% in base ai primi exit poll e avanzando di 4 punti percentuali rispetto alle elezioni europee del 2014. In Spagna vincono i socialisti del premier Pedro Sanchez.

L'affluenza è stata del 51%, la partecipazione più alta dal 1994 quando aveva votato il 56% dei cittadini europei. Il dato più alto è quello del Belgio con l'89%, mentre in Slovacchia ha votato poco più di un quarto degli aventi diritto cioè il 22,74% (comunque più del 13% del 2014). Affluenza alta in Ungheria e Polonia, entrambe circa al 43% (nel 2014 rispettivamente ferme al 29% e 24%).

