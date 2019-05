Europee, Orban: Difficile rimanere nel Ppe se si lega a sinistra

di lrs

Milano, 2 mag. (LaPresse) - Fidesz rimarrà nel Ppe? "Sul nostro decideremo noi stessi. Se il Ppe si lega a quella sinistra europea che continuamente perde sostegno e la cui visione non fa bene, in questo caso, sarà difficile" rimanerci. "La questione è se è una comunità abbastanza democratica. La risposta la otterremo dopo le elezioni, ma la cosa più importante è la volontà degli elettori". Lo ha detto il premier ungherese e leader di Fidesz, Viktor Orban, in conferenza stampa con Matteo Salvini a Budapest (Ungheria).

