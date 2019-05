Europee, le tappe verso la nuova Commissione Ue

Tutti i passaggi da oggi al primo novembre, giorno in cui il nuovo esecutivo europeo entrerà in carica

Archiviate le elezioni, il primo compito del nuovo Parlamento Ue sarà quello di formare dei gruppi politici e una maggioranza stabile che possa sostenere il nuovo presidente della Commissione europea. I deputati hanno tempo fino al primo luglio, ma le trattative per formare il nuovo esecutivo europeo partono già da oggi. Ecco tutte le tappe.



28 MAGGIO - Vertice straordinario di capi di Stato e di governo europei. Convocato dal presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk servirà a mettere le carte in tavola tra vincitori e vinti di queste elezioni. Dal vertice potrebbero uscire anche nuove nomine accanto a quelle ufficiali designate dai partiti politici europei. In gioco anche le altre cariche ai vertici istituzionali del Consiglio, del Parlamento e della Bce.

20-21 GIUGNO - Questo summit europeo dei capi di stato e di governo ha in programma le discussioni sul nuovo bilancio pluriennale, ma le trattative per la nomina del nuovo presidente di Commissione domineranno l'agenda se non si trova un accordo a maggio.

1 LUGLIO - Scadono i termini per la formazione dei gruppi politici al Parlamento europeo.

2 LUGLIO - Insediamento del nuovo Parlamento europeo. Nella sessione plenaria di Strasburgo i deputati europei sono chiamati ad eleggere il loro presidente ma anche i vicepresidenti del Parlamento, i presidenti delle commissioni parlamentari e i membri di ogni Commissione. Qualora i capi di Stato e di governo abbiano raggiunto un accordo sulla nomina del presidente della Commissione, la candidatura viene presentata ai deputati europei a cui spetta l'approvazione formale.

8 LUGLIO - Prima riunione delle Commissioni parlamentari a Bruxelles.

15 LUGLIO - Nuova sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. Nuova possibilità per l'elezione del presidente della Commissione europea.

SETTEMBRE - OTTOBRE - I paesi membri designano i loro Commissari europei. Dopo l'attribuzione dei portafogli da parte del presidente della Commissione, i commissari designati vengono ascoltati dalle diverse commissioni parlamentari che valutano le loro competenze. Qualora i deputati europei 'bocciassero' un commissario, lo stato membro deve indicare una nuova nomina.

1 NOVEMBRE - La nuova Commissione europea entra in carica.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata