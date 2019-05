Europee, Le Pen: Macron non ha altra scelta che sciogliere Parlamento

di dab

Parigi, 26 mag. (LaPresse/AFP)- Visto il risultato delle elezioni europee, "starà al presidente della Repubblica trarre le conseguenze", visto che ha messo in gioco "il suo credito presidenziale in questo sondaggio facendo un referendum sulla sua politica, e anche sulla sua persona". Lo ha detto la leader del Rassemblement national, Marine Le Pen, commentando l'affermazione del suo partito rispoetto a quello di Emmanuel Macron. Che ora, a detta di Le Pen, "non ha altra scelta se non quella di sciogliere l'Assemblea nazionale scegliendo un metodo più democratico di voto e rappresentativo della vera opinione del Paese".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata