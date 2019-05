Europee, dai tennisti ad astronauti e chef: i 'famosi' candidati all'estero

Il vincitore degli Us Open e del Roland Garros Ilie Nastase, il cestista Sarunas Marciulionis, la cuoca-star della tv Sarah Wiener: tutte le celebrità in corsa

di Margherita Sforza

Dalla star del tennis rumeno Ilie Nastase, alla cuoca austriaca Wiener, all'astronauta slovacco Bella, alle elezioni europee del 26 maggio alcuni candidati non hanno un curriculum prettamente politico. Sono soprattutto i partiti minori ad andare a caccia di consensi arruolando celebrità dal mondo dello sport, della tv e della società civile.

ROMANIA - Vincitore degli Us Open nel 1972 e del Roland Garros nel 1973, l'ex stella del tennis Ilie Nastase è candidato in Romania con l'Unione nazionale per il progresso della Romania (Unpr), una formazione di centrosinistra. Nastase ama distinguersi con i suoi eccessi, recentemente è stato condannato a nove mesi con la condizionale per aver rifiutato un controllo dopo aver guidato in stato di ebrezza, e nel 2017 è stato multato e sospeso per commenti razzisti quando Serena Williams era incinta. Secondo gli ultimi sondaggi tuttavia il tennista non ha molte possibilità di ottenere un seggio.

SLOVACCHIA - Primo slovacco ad andare nello spazio, l'astronauta Ivan Bella è candidato per il partito di estrema destra Sme Rodina, creato nel 2015 e in competizione per la prima volta alle elezioni europee. Il suo partito potrebbe allearsi con gli eurodeputati italiani della Lega. Bella, 54anni, è noto per aver partecipato ad una delle ultime missioni spaziali della Mir nel 1999.

AUSTRIA - Dopo i pessimi risultati elle elezioni del 2017, il Partito verde austriaco punta sulla cuoca Sarah Wiener per arrivare al Parlamento Ue. Star dei programmi di cucina in tv, Wiener è proprietaria di una società di catering ed ha scritto una dozzina di libri, nella sua campagna elettorale punta all'agricoltura sostenibile e al benessere degli animali.

REGNO UNITO - Dentro o fuori l'Ue? La Brexit divide casa Johnson. Se Boris Johnson, ex ministro degli Esteri, è schierato apertamente per l'uscita del Paese, la sorella Rachel, giornalista, si è candidata alle europee con il partito avverso Change UK che milita per difendere la permanenza nell'Ue. Candidata a Gibilterra e nella circoscrizione sudoccidentale dell'Inghilterra, Rachel Johnson vuole un nuovo referendum sulla Brexit. Un'altra giornalista, firma del quotidiano Daily Telegraph, Annunziata Rees-Mog, sorella di un noto deputato conservatore, si è candidata per il Brexit Party di Nigel Farage.

FRANCIA - Valérie Perrin, moglie del regista francese Claude Lelouch, è in lizza con il partito animalista francese, sostenuto anche dall'attrice Brigitte Bardot. Scendono in campo anche due star dei reality-show transalpini: Cindy Lopes, che si è fatta notare dal 2009 con la sua partecipazione a "Secret story", si candida in una delle liste dei gilet gialli, Alleanza gialla, guidata dal cantante Francis Lalanne. L'attore di origini portoghesi Kevin Miranda, che ha partecipato a "Les Anges de la télérealité" si presenta sulla lista dell'Unione popolare repubblicana, il partito di Francois Asselineau, a favore dell'uscita della Francia dall'Ue.

LITUANIA - Uno dei più grandi giocatori di basket, il lituano Sarunas Marciulionis, vincitore della medaglia d'oro alle Olimpiadi di Seul con la squadra dell'allora Unione Sovietica, e poi primo ex sovietico a giocare nell'Nba americano, è secondo nella lista degli Agricoltori e Verdi Lituani, candidatura salutata con favore anche dalla presidente della Lituania, Dalia Grybauskaité.



