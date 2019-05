Europee, Bardella (RN): Formare gruppo potente populisti a Parlamento Ue

di dab

Parigi (Francia), 26 mag. (LaPresse/AFP) - Il capolista del Rassemblement national, Jordan Bardella, che è arrivato primo alle elezioni europee in Francia con circa il 24% dei consensi, vuole costituire "un gruppo potente" al Parlamento europeo in cui riunire le formazioni populiste, che sono cresciute in Europa. "La spinta dei nostri alleati in Europa e l'emergere di nuove forze in tutto il continente sta spianando la strada per la creazione di un potente gruppo al Parlamento europeo", ha detto Bardella. Rvertice delle elezioni con circa il 24%.

