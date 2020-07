Etiopia, scontri in Oromia: bilancio sale a 239 morti e 3.500 arresti

Almeno 239 persone sono state uccise e 3.500 arrestate, in più di una settimana di disordini avvenuti in Etiopia a seguito dell'uccisione del noto attivista e cantante Hachalu Hundessa, voce dell'gruppo etnico degli Oromo. Nella regione di Oromia, il bilancio degli scontri include 215 civili morti insieme a 9 agenti di polizia e a 5 membri della milizia, secondo quanto riferito dal commissario di polizia regionale Mustafa Kedir al Walta TV. In precedenza, i funzionari hanno riferito che 10 persone sono state uccise nella capitale Addis Abeba, 8 delle quali erano civili. Tra i 3.500 arrestati c'è anche un noto attivista degli Oromo, Jawar Mohammed, e oltre 30 sostenitori. Non è chiaro quali accuse potrebbero dover affrontare. Le aziende hanno cominciato a riaprire lentamente dopo giorni di violenze, durante le quali centinaia di case sono state bruciate e danneggiate. Ma il servizio Internet nel Paese rimane interrotto, il che rende difficile tenere traccia delle decine di omicidi. Alcuni rapporti locali hanno riferito che in alcuni luoghi l'etnia Oromo ha attaccato l'etnia Amhara, controllando le carte d'identità dei residenti casa per casa.

In this image taken from OBN video, the coffin of Ethiopia singer Hachalu Hundessa is carried during the funeral in Ambo, Ethiopia, Thursday July 2, 2020. More than 80 people have been killed in unrest in Ethiopia after the popular singer Hachalu Hundessa was shot dead this week. He was buried Thursday amid tight security. He had been a prominent voice in anti-government protests that led to a change in leadership in 2018. (OBN via AP)

Hachalu Hundessa era stata una delle voci principali delle proteste antigovernative che hanno portato il primo ministro Abiy Ahmed al potere nel 2018. Abiy ha rapidamente introdotto riforme politiche che hanno aperto la strada a rimostranze etniche di lunga data. Per sedare le rivolte scoppiate dopo l'uccisione dell'attivita, è stato schierato l'esercito. Abiy, la scorsa settimana, ha affermato che i dissidenti a cui ha recentemente esteso un'offerta di pace hanno "preso le armi" in rivolta contro il governo e ha lasciato intendere che potrebbero esserci legami tra questi disordini e l'uccisione del capo dell'esercito l'anno scorso, nonché con la granata lanciata durante uno dei suoi raduni nel 2018.

