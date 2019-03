Etiopia, le scatole nere del Boeing saranno inviate in Francia

di dab

New York (Usa), 13 mar. (LaPresse/AFP) - Le scatole nere del Boeing 737 Max etiope che è precipitato domenica scorsa nella zona est di Addis Abeba, causando 157 morti, saranno trasferiti domani all'Ufficio delle indagini e analisi (Bea) francese per l'analisi. Lo ha annunciato lo stesso organismo ad Afp. "Le autorità etiopi hanno chiesto la nostra assistenza per l'analisi del Fdr e del Cvr", le due scatole nere che contengono i dati di volo e le conversazioni nella cabina di guida, riferiscono dal Bea. "Qualsiasi comunicazione sui progressi delle indagini è responsabilità di queste autorità", aggiungono le fonti.

