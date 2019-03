Etiopia, il rapporto preliminare sarà pubblicato entro 30 giorni

di mad

Parigi (Francia), 17 mar. (LaPresse/AFP) - Il rapporto preliminare sull'analisi delle scatole nere del Boeing 737 MAX precipitato in Etiopia domenica, causando la morte di 157 persone, sarà pubblicato entro 30 giorni. Lo rende noto la Bea, l'ente francese responsabile delle inchieste sulla sicurezza dell'aviazione civile, al quale l'Etiopia, che non ha i mezzi per analizzarle, ha inviato le scatole nere.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata