Etiopia, Canada chiude spazio aereo per Boeing 737 Max 8

di lrs

Ottawa (Canada), 13 mar. (LaPresse) - Il Canada ha tenuto a terra la terza flotta mondiale di aerei da linea Boeing 737 Max 8, 41 aerei gestiti da tre vettori canadesi, e ha bandito questi velivoli dal suo spazio aereo.

"Come risultato dei nuovi dati che abbiamo ricevuto questa mattina e abbiamo avuto la possibilità di analizzare, su consiglio dei miei tecnici e come misura precauzionale, ho emesso un avviso di sicurezza", ha detto il ministro dei Trasporti, March Garneau, in una conferenza stampa.

"Questo avviso di sicurezza - ha aggiunto - limita i voli commerciali dei passeggeri da qualsiasi operatore degli aeromobili della variante Boeing 737 MAX 8 o MAX 9, nazionali o esteri, dallo spazio aereo canadese in arrivo, in partenza o in sorvolo. Questa avvertenza di sicurezza è immediatamente efficace e rimarrà in vigore fino ulteriore avviso".

