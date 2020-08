Esplosioni Beirut, Pentagono smentisce Trump su ipotesi bomba

Dipartimento difesa fa filtrare come non vi sia nessuna evidenza per pensare ad un attacco

Tre fonti del dipartimento della Difesa statunitense smentiscono che l'esplosione di Beirut sia stata conseguenza di un "attentato", come ha dichiarato il presidente Donald Trump. Parlando a condizione di anonimato, i tre funzionari hanno dichiarato di non sapere di che cosa il presidente stesse parlando. Uno di loro ha sottolineato che, se le autorità statunitensi sospettassero un attentato, si sarebbe assistito a un rafforzamento del dispiegamento militare, cosa che non è sinora avvenuta. Inoltre, le fonti hanno spiegato che dopo che Trump ha usato la parola "attentato" alcuni funzionari libanesi hanno espresso preoccupazioni alla diplomazia Usa in merito.

