Esercito dell'India diffonde la foto che 'prova' l'esistenza dello Yeti. Ed è sfottò

Ecco le foto delle orme dello Yeti, che provano l'esistenza della gigantesca creatura che le leggende vogliono viva nelle montagne dell'Himalaya. A diffondere un'immagine su Twitter è stato l'esercito indiano, che con il post si è attirato un'ondata di sfottò e ironia. "Per la prima volta, un team di spedizione montana dell'esercito indiano ha localizzato misteriose impronte della mitica bestia Yeti", si legge, "questo inafferrabile uomo delle nevi in passato è stato avvistato solo nel parco nazionale Makalu-Barun", alla cui base sono state trovate le presunte prove. Che sono costituite da tre fotografie: vi si vedono file di singole impronte di grandi dimensioni (81 per 38 centimetri) nella neve, nonché scie formate da altrettante orme nel manto bianco.

For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast 'Yeti' measuring 32x15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive snowman has only been sighted at Makalu-Barun National Park in the past. pic.twitter.com/AMD4MYIgV7 — ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) 29 aprile 2019

Il riferimento all'avvistamento del passato è al 1951, quando l'esploratore britannico Eric Shipton segnalò delle impronte incontrate sul lato occidentale dell'Everest. Le leggende popolari raccontano che "l'abominevole uomo delle nevi" viva sulle montagne himalayane, ma mai nella storia è stata trovata prova della sua presenza. Il folklore lo descrive come un gigantesco bipede, simile a una scimmia.

I media e gli internauti non si sono lasciati sfuggire la 'notizia' e subito ne è derivata un'ondata mondiale di ironia, derisione, sfottò, farcita da qualche dubbio sulla serietà del tweet indiano e da accuse di ignoranza. "Con tutto il rispetto dovuto, istituzioni come la vostra dovrebbero essere più responsabili e attente prima di dichiarare avvistamenti di impronte dello Yeti", ha commentato il tweet Kushal Prajapati, scienziato e ricercatore indiano. "Ci sono state molte ricerche sul Bigfoot/Yeti (anche di avvistamenti e impronte) ma nessuna ha provato la sua esistenza", ha aggiunto. C'è poi chi ha domandato come mai nelle immagini si veda l'impronta di un solo piede/zampa, mentre la creatura dovrebbe avere due arti inferiori.

Un ufficiale dell'esercito ha detto ad AFP che le fotografie sono state pubblicate per "eccitare un po' la comunità scientifica": "Condivideremo tutto quel che troveremo con gli esperti, perché conducano analisi", "l'idea è di scoprire di più, di cercare una risposta". La creatura figlia dell'immaginario popolare vivrebbe anche in Siberia e parti dell'Asia centrale e orientale. Per la gran parte degli studiosi, la leggenda lo Yeti è nata secoli fa in Tibet. Da allora sono state rinvenute non solo presunte orme, ma anche ossa e resti: tutte, però, si sono rivelate resti di ben meno intriganti orsi preistorici.

