Erdogan contro Charlie Hebdo: Non ho guardato vignetta

di lcl

Milano, 28 ott. (LaPresse) - "Ho sentito che la rivista, che ha pubblicato le vignette brutte e immorali" contro il profeta Maometto in Francia "ora mi prende di mira", "non ho guardato il fumetto", per non dare importanza a "tali pubblicazioni immorali". Così il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan ha commentato la pubblicazione sulla copertina di Charlie Hebdo di una vignetta che lo ritrae intento ad alzare la gonna di una donna che indossa una veste islamica.

