Epstein, principe Andrea difende sua amicizia con lui: Mai sospettato nulla

di scp

Milano, 24 ago. (LaPresse) - Il principe Andrea, duca di York, difende la sua "ex" amicizia con il finanziere americano Jeffrey Epstein. Il terzogenito della regina Elisabetta ha detto che "in nessun momento" ha "visto o sospettato" comportamenti criminali. Ha ammesso, riferisce la Bbc, che è stato un "errore" incontrare Epstein dopo che ha lasciato la prigione nel 2010. "Durante il periodo in cui l'ho frequentato, l'ho visto di rado e probabilmente non più di una o due volte all'anno", ha precisato, "ho soggiornato in un certo numero di sue residenze. In nessun momento durante il periodo di tempo limitato che ho trascorso con lui ho visto, assistito o sospettato un comportamento del genere che ha successivamente portato al suo arresto e condanna".

