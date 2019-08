Epstein, media: testamento firmato due giorni prima del suicidio

di lrs

Milano, 19 ago. (LaPresse) - Il testamento del finanziere americano Jeffrey Epstein è stato depositato nelle Isole Vergini americane e sarebbe stato firmato l'8 agosto, due giorni prima del suicidio nella sua cella a Manhattan, negli Usa. Lo si evince dai documenti del tribunale ottenuti in esclusiva da 'The New York Post'.

