Elicottero Nato scomparso nel Mediterraneo tra Grecia e Italia

di lrs

Atene (Grecia), 29 apr. (LaPresse/AP) - Un elicottero militare che opera al largo di una fregata canadese che partecipa a un'operazione della Nato nel Mediterraneo è scomparso nel mare tra Grecia e Italia, secondo quanto riferito dalla televisione di Stato greca. ERT ha affermato che una fregata italiana e una turca, anch'esse parte dell'operazione, stavano cercando l'elicottero, che si ritiene trasportasse tre persone. Le autorità greche hanno dichiarato di non essere state invitate a portare aiuto, in quanto l'area è lontana dalla terraferma greca e al di fuori di quella in cui il Paese è responsabile delle operazioni di ricerca e salvataggio.

