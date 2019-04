Elezioni in Spagna, vince il Psoe, ma non c'è una maggioranza chiara

In Spagna vincono i socialisti, ma non c'è una maggioranza chiara. Lo confermano i risultati dello scrutinio arrivato ormai al 99% dei dati reali: il PSOE ottiene 123 seggi, il PP 66, Ciudadanos (C's) 58, Unidas Podemos-IU-Equo 42 posti e Vox 24. Il partito di Pedro Sanchez al momento si attesta al 28,7%, i popolari guidati da Pablo Casado al 16,68%, C's al 15,83%, Podemos (Up) al 14,31% e Vox al 10,26%. Con questo risultato l'alleanza Psoe-Podemos avrebbe 164 seggi. Per governare ne servono 176. Sanchez dovrà quindi rivolgersi alle liste locali basca e catalana per avere la maggioranza alle Cortes.

L'affluenza alle urne è stata particolarmente alta attestandosi al 75,79% che è un massimo storico per la Spagna.

Il Psoe, dunque, avrà bisogno dei catalani dell'Erc (3,9% e 15 seggi) e dei baschi del Pnv (Partito Nazionale Basco) che arriva all'1,55% e avrà 6 seggi. In questo modo, la maggioranza alle Corte sarebbe assicurata (185 seggi), ma Sanchez sarà di nuovo "ostaggio" degli indipendentisti catalani e baschi. Soprattutto in Catalunya, con la questione del referendum sull'Indipendenza e tutto quanto ne è seguito, la situazione è tutt'altra che tranquilla. E Sanchez avrebbe preferito non dover dipendere dall'Erc di Oriol Junqueras.

Rispetto alle elezioni politiche precedenti del 2016, si assiste a un vero e proprio crollo del Ppe che aveva 137 seggi e ne perde più della metà. Il Psoe passa da 81 a 123 mentre Podemos ne perde una trentina passando da 71 a 42. "Non sono i risultati in cui speravamo, ma abbiamo sfatato le peggiori previsioni. Dobbiamo essere ottimisti" ha detto il suo leader Pablo Iglesias. Buona prova per Ciudadanos che quasi raddoppia passando da 32 a 57 e sfiora l'impresa di raggiungere il Partito Popolare. Per la prima volta entra in Parlamento la destra di Vox: "Siamo Inarrestabili" ha sentenziato Santiago Abascal. Il suo partito ottiene 24 seggi: "Questo è solo l'inizio". Effettivamente, un partito di destra torna alle Cortes 44 anni dopo la fine della dittatura Franchista.

Pablo Sanchez - Ed ecco le prime parole del vincitore, il leader del Psoe Pablo Sanchez: "Con il Psoe ha vinto il futuro. E ha perso il passato. Abbiamo mandato un messaggio all'Europa e al resto del mondo. Si può vincere l'autoritarismo e l'involuzione". E ancoira: "Formeremo un governo pro europeo".

Ecco i risultati con il 99,16% dei voti scrutinati:

Partito Voti % Seggi

Centrosinistra

Psoe 7.425.061 28,70 123

Podemos 3.702.376 14,30 42

Centrodestra

Ppe 4.317.295 16,68 66

Ciudadanos 4.099.785 15,84 57

Vox 2.654.200 10,26 24

Catalani

Erc 1.008.451 3,90 15

JxCat 494.787 1,91 7

Baschi

Pnv 344.499 1,53 6

EH Bildu 258.614 1,00 4

Altri 470.000 2,00 6

