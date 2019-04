Elezioni in Spagna. Per gli exit poll Psoe in testa, ma non ci sarebbe maggioranza

Socialisti avanti ma con non più di 121 seggi. Con i possibili alleati di Podemos (42-45) resterebbeo sotto la maggioranza necessaria. Anche il centrodestra non supererebbe (Ppe, Ciudadanos e Vox) quota 160

Socialisti in testa nelle elezioni generali spagnole. Ma formare una maggioranza, per Pedro Sanchez, sarà molto difficile. ma formare. Alla chiusura delle urne è stato diffuso un sondaggio realizzato da Gad3 per TVE, secondo cui il partito socialista Psoe del premier uscente vince con il 28,1% dei voti, il che gli darebbe fra 116 e 121 seggi. Sanchez per governare avrebbe dunque bisogno dell'appoggio non solo di Podemos (di Pablo Iglesias), che si attesta al quarto posto con 42-45 seggi dopo il Partito popolare (PP) e Ciudadanos, ma anche delle forze indipendentiste.

Stando a questo sondaggio, i conservatori del Partito popolare (PP) di Pablo Casado si attesterebbero al secondo posto ma per il partito sarebbe una storica sconfitta, con il 17,8% dei voti e una forchetta compresa fra 69 e 73 seggi, ben al di sotto anche delle peggiori previsioni del PP.

Al terzo posto Ciudadanos di Albert Rivera, che otterrebbe il 14,4% con 48 o 49 deputati, contro i 32 ottenuti nel 2016. Infine Vox (la nuova destra di Abascal) si attesterebbe al 12,1% ed entra così per la prima volta al Parlamento nazionale, con 36-38 seggi. Rocío Monasterio, presidente del partito, ha dichiarato che ci saranno "molti deputati di Vox" e faranno sentire "con fermezza" una difesa dell'unità della Spagna, della libertà e dell'uguaglianza di tutti gli spagnoli.

La maggioranza assoluta in Parlamento è di 176 seggi: stando a questa rilevazione, dunque, la formula andalusa di destra ed estrema destra composta da PP-Ciudadanos-Vox non otterrebbe i voti necessari a governare da sola, fermandosi a circa 157 seggi. Il centrosinistra, come detto potrebbe arrivare al massimo (stando agli exit poll) a quota 166. Per avere una maggioranza di governo, dunque, Sanchez potrebbe unirsi al Pnv (all'1,30% e con 6 seggi) e al catalano Erc (3,30% e 13-14 seggi), il che significa che dipenderebbe almeno in parte dall'indipendentismo catalano per restare alla Moncloa. Il socialista avrebbe preferito evitare di avere di nuovo bisogno degli indipendentisti catalani dal momento che proprio questi ultimi, rifiutandosi di votare la sua legge di bilancio, lo hanno costretto a convocare le elezioni anticipate che si sono tenute oggi.

