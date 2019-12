Elezioni in Regno Unito: via alla sfida Johnson-Corbyn, cruciale per la Brexit

Gran Bretagna di nuovo al voto per le elezioni anticipate chieste dal premier conservatore Boris Johnson. I seggi si sono aperti e chiudono stasera alle 22, le 23 ora italiana. Secondo i sondaggi, i Tories sono in vantaggio sui Laburisti. In questa tornata, cruciale per la Brexit, il premier britannico Boris Johnson e l'avversario Jeremy Corbyn si sono giocati le ultime carte nel tentativo di vincere un voto che, stando agli ultimi sondaggi, si preannuncia serrato.

La sfida tra Johnson e Corbyn

Al termine di una campagna in cui ha preparato delle ciambelle, cambiato una ruota di Formula 1 e polverizzato con un bulldozer un muro fino che simboleggiava l'impasse della Brexit, il leader Tory ha cominciato la sua ultima giornata di campagna elettorale consegnando delle bottiglie di latte a Guiseley, nello Yorkshire, nel nord dell'Inghilterra, accolto con sorpresa dalla coppia che gli ha aperto la porta. Ha poi preparato una torta salata alla carne e alla birra, che ha paragonato all'accordo sulla Brexit negoziato con l'Ue dicendo che, se vincerà, conta di "riscaldare" il testo e servirlo ai deputati per il via libera.

Arrivato al potere a fine luglio con la promessa di portare il Paese fuori dall'Unione europea, l'ex sindaco di Londra consacra i suoi ultimi spostamenti al nord e al centro dell'Inghilterra e al Galles, regioni tradizionalmente del Labour ma favorevoli alla Brexit. Ha convocato queste elezioni nella speranza di ottenere una maggioranza assoluta che gli permetta di terminare il processo della Brexit voltando pagina in questa saga che divide profondamente il Paese dal referendum del 2016, in cui il 'Leave' ha vinto con il 52%.

Quanto al suo avversario Jeremy Corbyn, capo del Labour, ha raccolto i suoi prima dell'alba a Glasgow, in Scozia, dove spera di battere gli indipendentisti dell'Snp. Ha promesso "speranza" e "sicurezza" agli elettori e ha attaccato Boris Johnson per la sua mancanza di sincerità, accusandolo di "fare delle promesse che il giorno dopo si trasformano in miraggi". Davanti all'avanzamento del Labour nei sondaggi, Boris Johnson ha ventilato un "vero rischio" di un Parlamento senza maggioranza, che prolungherebbe la crisi politica. "Ci battiamo per ogni voto", ha dichiarato.

L'ultimo sondaggio pubblicato dall'istituto YouGov dà il suo Partito conservatore in testa nelle intenzioni di voto con 339 seggi su 650. Sono 20 deputati in meno rispetto alle precedenti proiezioni di YouGov, del 28 novembre, ma 22 in più rispetto alle precedenti elezioni del 2017. Secondo YouGov, un tale risultato costituirebbe "la migliore performance dei conservatori dal 1987", sotto Margaret Thatcher. Ma il margine d'errore, l'impatto di un eventuale voto utile e la recente tendenza a favore del Labour possono ancora portare a un Parlamento senza maggioranza.

Il sondaggio YouGov lascia pensare che i Tory siano riusciti a sedurre gli elettori frustrati per il fatto di non aver visto realizzarsi il loro voto a favore della Brexit, a svantaggio del Partito della Brexit, sostenitore di una rottura netta con l'Ue. Il Labour, dal canto suo, favorevole a un nuovo referendum che lascia la scelta fra un nuovo accordo sulla Brexit e la permanenza nell'Ue, sembra avere sedotto degli elettori che avrebbero potuto rivolgersi verso i LibDem, partito che promette di rinunciare semplicemente al divorzio dall'Ue.

Conservatori e laburisti promettono entrambi cambiamenti radicali: Boris Johnson si impegna a far uscire il Regno Unito dall'Ue entro fine gennaio, dopo tre rinvii. Il laburista Corbyn invece, molto a sinistra, promette una "rivoluzione industriale verde" e miliardi per i servizi pubblici, in particolare la sanità, che soffrono di conseguenze di anni di austerità. Quanto alla Brexit, conta di organizzare un nuovo referendum ma di restare "neutro", una posizione criticata e accusata di mancanza di chiarezza.

