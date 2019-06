Elezioni in Kazakistan, circa 500 manifestanti arrestati nelle proteste dell'opposizione

Per i dimostranti il voto confermerà come presidente Kassym Jomart-Tokayev, l'uomo forte scelto dall'autocrate Nazarbayev come suo successore

Sono "circa 500" i manifestanti arrestati in Kazakistan nelle proteste dell'opposizione nel giorno delle prime elezioni presidenziali in 30 anni senza la partecipazione dello storico autocrate Nursultan Nazarbayev. Lo riferisce il vice ministro dell'Interno, Marat Kozhayev, precisando che gli arresti sono avvenuti a Nur-sultan e Almaty. L'opposizione protesta contro un voto che è certa confermerà come presidente l'uomo forte scelto da Nazarbayev come suo successore, Kassym Jomart-Tokayev.

