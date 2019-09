Elezioni in Israele, testa a testa tra Netanyahu e Gantz

A 5 mesi dal voto di aprile in israele rischia di ripetersi la stessa situazione di stallo che ha portato alle elezioni di martedì. Con il 90% dei voti scrutinati il likud del premier Benjamin Netanyahu e Bianco e Blu del generale Benny Gantz hanno entrambi 32 seggi alla Knesset, insufficienti per formare una maggioranza, neanche aggiungendo i voti dei potenziali alleati, i partiti religiosi di destra nel caso di 'Bibi'. ago della bilancia l'ex ministro della Difesa Avigdor Lieberman che oscilla tra gli 8 e 9 seggi e chiede un governo con entrambi i rivali.

Gantz dal canto suo ha sempre fatto sapere di non volere un esecutivo guidato da Netanyahu. "Agiremo per formare un governo di ampia unità che esprimerà la volontà del popolo", ha detto l'ex capo di Stato maggiore. Ottimo risultato alle urne per la Lista Unita dei partiti arabi, che risulta terza con 12 seggi

