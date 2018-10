Elezioni in Brasile, Bolsonaro in testa con il 46,5%. Sarà ballottaggio con Haddad

Il candidato di estrema destra Jair Bolsonaro, ha vinto nettamente il primo turno delle elezioni presidenziali brasiliane. Con l’97% dei voti scrutinati, Bolsonaro (sostenuto dal Psl, Partito Social Liberale) è al 46,5% mentre il suo avversario socialista (Pt) Fernando Haddad è fermo al 28,6%. Altri undici candidati (secondo quanto comunicato dal Supreme Electoral Tribunal) si dividono il restante 25% circa. Con questi dati “in progress” (hanno votato 147 milioni di persone), il ballottaggio è praticamente certo. Al terzo posto è arrivato Ciro Gomes del Pdt (Partito Democratico Laburista) con il 12,5%. Voti che al ballottaggio dovrebbero andare a Haddad. Anche per questo, per Bolsonaro la vittoria non è ancora sicura. Tutti i sondaggi brasiliani dicono che fra tre settimane, entrambi i candidati partiranno da un base di voti superiore al 40% e che la partita è ancora aperta.

L’ex paracadutista, 63 anni, nazionalista, omofobo e maschilista, una specie di Trump che ha promesso una politica nazionalista e antimigranti, è comunque emerso come il candidato in grado di dare una risposta alle paure dei brasiliani stanchi della corruzione dilagante che ha coinvolto l’amministrazione Luna (in carica fino al 2011 e oggi in galera, condannato a 12 anni per corruzione e riciclaggio) e anche, parzialmente, quella di Dilma Rousseff che è succeduta a Luna ed è stata mandata via con l’impeachment.

Brazil's presidential candidate for the Workers' Party (PT), Fernando Haddad and his wife arrive at the polling station during general elections, in Sao Paulo, Brazil, on October 7, 2018. (Photo by FLAVIO FLORIDO / AFP)

Oggi, fuori dai seggi, il nome di Bolsonaro era gettonatissimo in quanto uomo del cambiamento che ha promesso ai brasiliani di battere (anche con mezzi violenti e ai limiti del lecito) la criminalità dilagante: "Il Brasile vuole un cambiamento", ha detto Roseli Milhomem ad AFP in un ufficio nel centro di Brasilia dove ha votato per l'ex militare. "Siamo stanchi della corruzione". A Rocinha, un'enorme favela a Rio, anche Antonio Pereira Moraes, 49 anni, ha votato per l'ex militare: "Il Brasile ha bisogno di un cambiamento, ci sono molte cose da fare che gli altri non hanno avuto. non fatto, specialmente nell'area della salute". Jair Bolsonaro, che quando si è candidato era un “signor nessuno” è diventato un fenomeno elettorale da quando è stato accoltellato durante un comizio. Bolsonaro sperava di farcela al primo turno: “Finirà oggi” ha detto ai giornalisti uscendo dal seggio.

L’argine contro Bolsonaro (che, comunque, resta favorito al ballottaggio) è stato probabilmente costruito dalle donne che, da un certo punto della campagna elettorale si sono schierate in massa contro il leader della destra. Questo a causa dei suoi atteggiamenti sprezzantemente maschilisti e sessisti sia sul lavoro che nei rapporti uomo-donna. “Non lui” è lo slogan che ha fatto breccia sui social e che, probabilmente, ha permesso a Haddad di evitare una rovinosa sconfitta al primo turno. Ma, nell’elettorato di sinistra, profondamente scosso dalle vicende di corruzione che hanno toccato le due amministrazioni precedenti, c’è anche il rischio di un totale disamoramento che potrebbe portare molta gente a non recarsi alle urne il 28 ottobre prossimo.

