Finlandia, sociademocratici in testa, populisti al terzo posto

Il partito socialdemocratico è in testa nelle legislative in Finlandia, davanti ai conservatori e all'estrema destra, secondo risultati parziali. Guidato dall'ex ministro delle Finanze Antti Rinne, il partito socialdemocratico otterrebbe il 19,1% dei voti, mentre il populista ed euroscettico Veri finlandesi il 15,1% e il partito della coalizione nazionale il 17,2%

I finlandesi sono chiamati a votare per rinnovare il Parlamento, dopo una campagna elettorale in cui hanno dominato i temi dei tagli alla spesa e dell'immigrazione. Questo mentre, di recente, la nazione è stata classificata dall'Onu come la più felice al mondo per il secondo anno consecutivo. Il suo segreto è l'alta qualità della vita, grazie a un ottimo sistema educativo, congedi parentali favorevoli per i genitori e bassi livelli di diseguaglianza. E nelle elezioni è centrale il modo in cui questo sistema viene finanziato.

