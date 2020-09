Egitto, Zaky resta in carcere: nuova udienza il 7 ottobre

Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna arrestato lo scorso 8 febbraio al Cairo, resta in carcere. È quanto ha deciso il Tribunale penale egiziano a seguito dell'udienza tenutasi ieri, e una nuova udienza è stata fissata per il 7 ottobre. Lo riferisce il portavoce di Amnesty International Italia, Riccardo Noury, segnalando che questo ulteriore rinvio è più breve dei periodi di detenzione preventiva stabiliti nelle precedenti udienze. "Chiediamo con forza che Zaky possa essere presente in aula, il prossimo 7 ottobre, per potersi difendere insieme ai suoi avvocati", ha dichiarato Noury.

