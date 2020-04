Egitto, rinviata al 21 aprile udienza scarcerazione Zaky

di lcl

Milano, 13 apr. (LaPresse) - E' stata rinviata, per la quinta volta consecutiva, l'udienza di scarcerazione del 27enne Patrick George Zaky, studente egiziano dell'università di Bologna, in carcere in Egitto. Lo ha riferito in un tweet l'amico di Zaky, Amr Abdelwahab. La nuova udienza è stata fissata per il 21 aprile.

