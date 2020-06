Egitto, rettore Bologna: Istituzioni e atenei intervengano per Zaky

L'appello del rettore dell'Università di Bologna Francesco Ubertini a istituzioni e università di tutto il mondo per la liberazione di Patrick Zaky lo studente egiziano dell'ateneo bolognese, attivista per i diritti umani, detenuto da alcuni mesi in Egitto. "Ho appreso dell'annuncio fatto dal Presidente egiziano al-Sisi di concedere la grazia a 530 detenuti nell'ambito delle misure di contrasto al Covid-19 - ha detto Ubertini - Faccio appello al Governo italiano, alla Commissione europea, alle numerosissime istituzioni che hanno aderito alla nostra mozione e a tutte le università del mondo che come noi hanno sottoscritto i principi della Magna Charta affinché si uniscano all'Alma Mater e facciano sentire la propria voce. E' l'occasione per mettere fine a questa assurda vicenda e poter restituire Patrick alla sua vita e ai suoi studi". "Spero di poterlo riabbracciare presto qui a Bologna", ha concluso il rettore.

Sabato mattina era arrivato anche un messaggio di Amnesty dello stesso tono: "Il presidente egiziano al-Sisi ha annunciato il rilascio di 530 detenuti come misura di contrasto al Covid19: Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, avete un'opportunità unica di chiedere che ne beneficino #patrickzaki #AlaaAbdelFattah #SanaaSeif e tutti gli altri prigionieri di coscienza", ha scritto su Twitter il portavoce di Amnesty Italia, Riccardo Noury.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata