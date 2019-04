Egitto, il Parlamento spiana la strada ad Al-Sisi presidente fino 2030

Il Parlamento dell'Egitto ha votato a favore della possibilità per Abdel Fattah al-Sisi di prolungare il suo mandato fino al 2030. Lo riportano il giornale Al-Ahram e la televisione di Stato Nile TV. L'aula ha infatti votato dei cambiamenti alla Costituzione che gli consentiranno di candidarsi per un altro mandato, arrivando così appunto al 2030. "Il mandato attuale del presidente deve finire al termine dei sei anni dalla data della sua elezione come presidente nel 2018", ma "può essere rieletto per un altro mandato" di sei anni, recita l'emendamento votato dal Parlamento.



