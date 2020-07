Egitto, carcerazione Zaky prolungata di altri 45 giorni

di lcl

Milano, 27 lug. (LaPresse) - I giudici egiziani hanno deciso di prolungare di altri 45 giorni la custodia cautelare per Patrick George Zaky, l'attivista e studente egiziano dell'Università di Bologna che dal 7 febbraio è in detenzione preventiva con l'accusa di propaganda sovversiva. Lo ha riferito ad Amnesty International l'Egyptian Initiative for Personal Rights.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata