Ecuador, accordo tra governo e indigeni: fine proteste

di vln

Quito (Ecuador), 14 ott. (LaPresse/AFP) - Il governo ecuadoriano e il movimento indigeno hanno raggiunto un accordo domenica per uscire dalla crisi sociale che ha paralizzato il paese per 12 giorni, grazie al ritiro del controverso decreto che avrebbe rimosso i sussidi per il carburante.

Le due parti hanno concordato la preparazione di "un nuovo decreto che annulla quello 883" sulla benzina e "con questo accordo la mobilitazione termina", ha dichiarato Arnaud Peral, rappresentante Onu in Ecuador.

