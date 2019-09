E' morto l'ex presidente francese Jacques Chirac

È morto l'ex presidente francese Jacques Chirac. Lo riferisce la famiglia ad Afp. "Il presidente Jacques Chirac si è spento stamattina fra i suoi cari", ha detto il genero Frédéric Salat-Baroux, marito di Claude Chirac. Capo dell'Eliseo dal 1995 al 2007, il politico gollista aveva 86 anni. Si era ritirato da anni dalla vita politica e viveva con la moglie Bernadette nella loro residenza parigina, dove si è spento. Era stato colpito da un ictus nel 2005.

Subito dopo l'annuncio della morte, l'Assemblea nazionale e il Senato francesi hanno osservato un minuto di silenzio. Chirac non compariva in pubblico da diversi anni. Di centro-destra, ha ricoperto negli anni vari incarichi: prima di arrivare all'Eliseo, dove ha avuto due mandati presidenziali, è stato sindaco di Parigi, primo ministro e ministro dell'Interno. Una volta persa l'immunità presidenziale, nel 2011 fu condannato nell'ambito del dossier dei falsi impieghi al Comune di Parigi con le accuse di appropriazione indebita di fondi pubblici, relative al suo periodo alla guida della capitale. La sua presidenza fu segnata dall'adozione dell'euro, dal taglio del mandato presidenziale da sette a cinque anni, dalla fine del servizio militare e dal rifiuto di intervenire in Iraq a fianco degli Usa nel 2003.



Il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, è "commosso e devastato" dalla morte dell'ex presidente francese o riferisce una portavoce della Commissione europea, Mina Andreeva. "Non solo l'Europa perde un grande uomo di Stato, ma il presidente perde un grande amico", ha detto Juncker, secondo quanto riferisce Andreeva. "La sua eredità per la Francia e per l'Unione europea resterà per sempre", ha aggiunto la portavoce. "Il presidente (della Commissione ndr.) non ha parole per esprimere il suo lutto", conclude,

"Un combattente", un "umanista" e "un uomo di cultura" che "ha saputo stabilire un legame personale con i francesi", è il ricordo dell'ex presidente socialista François Hollande.

"È una parte della mia vita che sparisce oggi", le parole di un altro ex presidente Nicolas Sarkozy, a lungo compagno di strada di Chirac da cui poi si era separato politicamente. L'ex ministro dell'Interno durante la presidenza Chirac esprime "profonda tristezza" . "Ha incarnato una Francia fedele ai suoi valori universali e al suo ruolo storico" e "non ha mai ceduto sulla nostra indipendenza, e al tempo stesso sul suo profondo impegno europeo", ha affermato Sarkozy.

