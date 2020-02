E' morto l'ex presidente egiziano Hosni Mubarak

L'ex presidente egiziano Hosni Mubarak è morto a 91 anni. Lo ha riferito Daily News Egypt su Twitter. L'ex militare è morto in ospedale al Cairo, dove si trovava in terapia intensiva a seguito di un intervento chiururgico cui si era sottoposto due settimane fa, ha riferito al-Ahram. E' stato a capo dell'Egitto dal 1981 sino al 2011, quando è stato costretto a lasciare il potere nel corso delle rivolte popolari. In seguito è stato processato per varie accuse, tra cui non aver impedito l'uccisione di dimostranti pacifici durante la rivoluzione, e condannato per corruzione nel 2016.

