Donald Trump twitta il suo 'ritratto': ma il corpo è di Rocky Balboa

Donald Trump si guarda allo specchio e vede Rocky Balboa. Così sembra a guardare un tweet del presidente degli Stati Uniti: vi ha pubblicato un fotomontaggio del corpo di Sylvester Stallone nel film 'Rocky III', sovrapponendo il proprio volto a quello dell'attore. Nessun commento accompagna l'immagine, in cui Rocky è sul ring in pantaloncini, cintura e guantoni. Solo poche ore prima a un comizio a Sunrise, in Florida, il repubblicano aveva raccontato che i medici nel corso di un esame lo avrebbero invitato a "togliere la camicia e mostrare lo splendido torace, perché non abbiamo mai visto un torace come il suo". Mentre lo diceva, Trump faceva il gesto di mostrare i bicipiti. Secondo la Casa Bianca, ricordano i media statunitensi, il più recente esame medico cui Trump si è sottoposto ha registrato il suo indice di massa corporea a 30,4, valore che lo qualifica come obeso. L'anno precedente l'indice era di 29,9.



Giorni fa un suo ingresso non programmato in ospedale aveva fatto scattare l'allarme, con conseguenti voci di suoi presunti problemi di salute. Quelle voci hanno fatto infuriare il repubblicano, che anche in Florida è tornato ad accusare i media di mentire e diffondere fake news. Ha anche detto che le grandi testate avrebbero parlato di un suo "grave" attacco cardiaco, mentre in realtà la maggior parte si è solo domandata quale fosse la motivazione della visita, non annunciata. La Casa Bianca aveva precisato che Trump avrebbe semplicemente deciso di anticipare parte del suo esame fisico annuale, per risparmiare tempo in seguito. Intanto, l'immagine del Rocky-Donald ha scatenato un'ondata di ironia online, ma anche retweet di quanti apprezzano la sua esibizione di presunta e stereotipata virilità.

