Dolce e Gabbana si scusano con la Cina: "Abbiamo commesso errori a interpretare la vostra cultura: non succederà più"

Gli stilisti accusati di razzismo per alcuni spot pubblicitari e costretti ad annullare la sfilata. Nel videomessaggio: "Amiamo la Cina. Faremo tesoro di questa esperienza e proveremo a fare di meglio"

"Domenico Dolce e Stefano Gabbana si scusano". Così, in un video messaggio pubblicato su YouTube in italiano, inglese e cinese, Domenico Dolce e Stefano Gabbana tentano di porre rimedio alla bufera scoppiata in Cina, dove sono stati accusati di razzismo a causa di alcuni spot pubblicitari, tanto da essere stati costretti ad annullare una sfilata ed essere stati banditi dalle piattaforme di e-commerce.

"In questi giorni - inizia Domenico Dolce - abbiamo ripensato moltissimo con grande dispiacere a tutto quello che ci è successo e che abbiamo causato nel vostro Paese e ci scusiamo tantissimo. Le nostre famiglie ci hanno sempre insegnato a rispettare le varie culture di tutto il mondo e per questo vogliamo chiedervi scusa se abbiamo commesso degli errori nell'interpretare la vostra". "Vogliamo anche chiedere scusa a tutti i cinesi nel mondo, perché ce ne sono molti - prosegue Gabbana - e prendiamo molto seriamente queste scuse e questo messaggio".

"Siamo sempre stati molto innamorati della Cina - aggiungono i due nel videocomunicato - l'abbiamo visitata, amiamo la vostra cultura e certamente abbiamo ancora molto da imparare. Per questo ci scusiamo se abbiamo sbagliato nel nostro modo di esprimerci. , rispetteremo la cultura cinese in tutto e per tutto. Dal profondo del nostro cuore vi chiediamo scusa".

