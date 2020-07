Disastro in Myanmar, frana uccide decine di persone

(LaPresse) Tragedia in Myanmar: decine di persone, almeno 110, sono morte per una frana che ha colpito una miniera di giada nel nord del Paese, nella regione di Hpakant. Le vittime travolte da un'ondata di fango. Le operazioni di soccorso sospese a causa delle forti piogge.

Video from Facebook shows the #landslide that happened in #Hpakant #Myanmar as it was happening. At least 50 people were reportedly killed because of it. pic.twitter.com/70UCYILsHO