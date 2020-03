Dipinto di Van Gogh rubato nella notte da un museo vicino ad Amsterdam

Un dipinto di Vincent van Gogh, 'Spring garden', è stato rubato nella notte dal museo Singer Laren, vicino ad Amsterdam. Il dipinto era in prestito dal Groninger Museum per un'esposizione al museo, chiuso a causa della pandemia di Covid-19. Il direttore Evert van Os si è detto "arrabbiato, scioccato e triste". La polizia sta indagando. Prima della chiusura, nel Singer Laren era visitabile l'esposizione 'Mirror of the Soul', con lavori di artisti da Toorop a Mondrian, in collaborazione con il Rijksmuseum.

