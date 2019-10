Dipinto Banksy venduto all'asta a Londra per 11,1 mln: è record

di vln

Londra (Regno Unito), 3 ott. (LaPresse/AFP) - Il dipinto di Banksy che raffigura il Parlamento britannico popolato di scimmie è stato battuto all'asta da Sotheby's di Londra per 9,9 milioni di sterline (11,1 milioni di euro), un'offerta record per l'artista britannico. Lo fa sapere la casa d'aste Sotheby. Il precedente record per un'opera dell'artista, la cui vera identità è sconosciuta, era di 1,87 milioni di dollari (1,7 milioni di euro), nel 2008 a New York.

