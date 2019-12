Digital Tax, Trump minaccia Italia e Francia: "Nuovi dazi se applicata"

Se la digital tax, la tassa sui colossi americani del web, sarà applicata, gli Stati Uniti risponderanno con nuovi dazi. È l'avvertimento che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, lancia a Francia e Italia, ma anche ad altri Paesi come Austria e Turchia. Alla vigilia del vertice Nato, che si terrà domani a Londra per festeggiare i 70 anni dell'Alleanza Atlantica, il capo della Casa Bianca minaccia di imporre imposte sul cento per cento delle importazioni dalla Francia, pari a due miliardi e 400 milioni di dollari, in risposta alla decisione di Parigi di applicare l'aliquota del tre per cento sulle entrate che le società tecnologiche americane incassano in Francia.

Una mossa che il governo francese giudica "inaccettabile", dicendo di sperare in una "risposta forte" europea per bocca del suo ministro delle Finanze, Bruno Le Maire. I prodotti che potrebbero essere tassati con tariffe doganali dagli Stati Uniti, che pesano l'equivalente di 2,4 miliardi di dollari, includono molti formaggi tra cui Roquefort, yogurt, oltre che spumante e cosmetici come saponi, trucco e rossetti, o anche borse.

