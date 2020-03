Di Maio: Tacchetto sta bene, liberato con Edith Blais

di scp

Milano, 14 mar. (LaPresse) - "In questo momento di difficoltà per il Paese arriva una buona notizia: il nostro connazionale Luca Tacchetto è libero. L'ho appena sentito al telefono e sta bene. Ho sentito anche il padre". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Facebook. "Luca era stato rapito più di un anno fa in Burkina Faso da una cellula jihadista", aggiunge Di Maio, postando una foto, "scattata poco fa, insieme alla canadese Edith Blais, anche lei liberata. Grazie a tutti gli apparati dello Stato che hanno lavorato per riportarlo a casa. Continuiamo a dare il massimo ogni giorno. L'Italia va avanti, a testa alta".

