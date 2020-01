Di Maio: "L'Europa parli con una voce sola"

Il ministro degli Esteri in un post su Facebook: "L'unica via possibile per la Libia è quella del dialogo. Non ripetiamo gli errori del passato"

"La risposta alla crisi libica non può essere un’altra guerra". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un post su Facebook, nel giorno della conferenza di Berlino per trovare una soluzione al caos nel Paese nordafricano. "La via è quella del dialogo e della diplomazia e, in questa cornice, l’Unione Europea dovrà recitare un ruolo da protagonista", chiarisce il titolare della Farnesina.

