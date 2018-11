Deraglia un treno vicino a Barcellona: un morto e sei feriti

A causare l'incidente potrebbe esserci un cedimento di terreno provocato dalle forti piogge dei giorni scorsi in Catalogna

Un treno di Rodalies, la rete suburbana di Barcellona, è deragliato intorno alle 6.15 fra Terrassa e Manresa e il bilancio è di un morto e sei feriti lievi. Lo riferiscono i media locali. Sul treno, della linea R4 fra Vacarisses e Vacarisses-Torreblanca, viaggiavano anche altri 150 passeggeri circa, che sono rimasti illesi. Al momento non si hanno informazioni sulle cause dell'incidente, ma secondo Rodalies alla base del deragliamento potrebbe esserci un cedimento di terreno provocato dalle forti piogge dei giorni scorsi in Catalogna.

#ATENCIÓ!!! A les 06.15 h per esllavissades de terra, s'ha produït un descarrilament d'un tren de la línia R4 Manresa-Sant Vicenç de Calders, a Vacarisses. — Rodalies Catalunya (@rodalies) 20 novembre 2018

