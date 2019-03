Dazi, Trump: Stop a esenzioni su import di India e Turchia

di nbr

Washington (Usa), 5 mar. (LaPresse) - L'amministrazione Trump intende eliminare lo status preferenziale sul commercio per India e Turchia. Lo fa sapere con una nota l'ufficio del rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti in cui spiega di voler mettere fine alla designazione dei due stati come beneficiari delle esenzioni come paesi in via di sviluppo. In due lettere al Congresso il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha motivato la decisione sottolineando come l'India "non abbia assicurato a Washington accesso equo ai suoi mercati" e come la Turchia "sia sufficientemente sviluppata economicamente".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata