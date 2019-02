Dazi, Trump: "Ottima possibilità di accordo con la Cina"

Il presidente Donald Trump ha espresso ottimismo sull'accordo commerciale con la Cina, dopo aver incontrato alla Casa Bianca il vicepremier cinese Liu He. Lo riporta la Cnn online. "Penso che entrambi sentiamo che c'è un'ottima possibilità perché l'accordo avvenga", ha detto Trump dopo l'incontro, aggiungendo che il gruppo di negoziatori sta "facendo molti progressi". Trump ha inoltre sottolineato che incontrerà il presidente Xi Jinping "abbastanza presto" per definire i dettagli dell'intesa.

Nel frattempo il leader nordcoreano, Kim Jong Un, è partito in treno da Pyongyang diretto a Hanoi, in Vietnam, dove per il 27 e 28 febbraio è in programma il suo secondo summit con il presidente Usa Donald Trump. Lo riferisce una fonte diplomatica nordcoreana citata dall'agenzia di stampa russa Tass. Secondo la fonte, Kim è partito da Hanoi intorno alle 17 locali (le 9 in Italia) a bordo di un treno corazzato e farà tutto il viaggio in treno fino al Vietnam, passando per la Cina. La distanza totale fra Pyongyang e Hanoi supera i 4.500 chilometri e il viaggio di Kim dovrebbe durare oltre 48 ore. Il primo summit fra Kim Jong Un e Donald Trump era avvenuto a Singapore il 12 giugno del 2018.

