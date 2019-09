Dazi, Trump: Il tempo degli abusi della Cina è finito

di scp

New York (New York, Usa), 24 set. (LaPresse/AFP) - Il tempo degli "abusi" nel commercio da parte della Cina è "finito". Così il presidente americano Donald Trump all'Assemblea generale dell'Onu. "Per anni, questi abusi" nel commercio internazionale "sono stati tollerati, ignorati, persino incoraggiati", ha denunciato Trump, "per quanto riguarda l'America, questi giorni sono finiti".

